Open week per gli over 18, oltre 4mila vaccinazioni in 50 ore

Coronavirus - Ieri prima dose per più di 700 maturanti - Ottimi risultati dallo screening sulla popolazione a Onano - Due morti nell'alto Lazio

Viterbo – (r.s.) – Coronavirus, parte la cinque giorni di vaccinazioni degli over 18. È la open week organizzata dalla Regione in concomitanza con la festa della Repubblica che nella Tuscia vede coinvolti gli hub di Viterbo (Grotticella), Tarquinia (centro anziani) e Civita Castellana (sala Mice). Somministrazioni con Astrazeneca dalle 9 alle 18 oggi, domani, dopodomani e domenica. Sabato, invece, i centri saranno operativi fino alle 23.

Cinquanta ore di vaccinazioni in cinque giorni per oltre 4mila persone. “I posti a disposizione – fa sapere l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio d’Amato – sono esauriti e verranno implementati per sabato e domenica sempre con ticket virtuale sull’app Ufirst. I ticket verranno staccati da giovedì”.

Ieri sono partite le somministrazioni con Johnson & Johnson nelle farmacie e la tre giorni di vaccinazioni per i maturandi. Oltre 700 studenti hanno già ricevuto la prima dose del farmaco della Pfizer su circa 2mila che si sono prenotati fino al 3 giugno. “Un grande successo”, commenta D’Amato. Nella Tuscia sono 2mila 509 i ragazzi che tra pochi giorni affronteranno l’esame di stato.

Intanto il contatore delle somministrazioni supera quota 170mila, grazie alle 2mila fatte ieri. I vaccinati, ossia chi ha completato la profilassi avendo ricevuto il richiamo o direttamente il monodose J&J, sono invece 52mila.

Per quanto riguarda il virus, la curva continua a sgonfiarsi. Gli attualmente positivi scendono a 375. Ieri la Asl ha accertato il contagio di sette persone (tra cui un bambino di 9 anni), nessuna delle quali è stata ricoverata in ospedale. A Belcolle i pazienti Covid sono 24, tre dei quali in terapia intensiva. Ventisei invece le guarigioni certificate nelle scorse 24 ore, per un totale di 14mila 571. Dall’inizio della pandemia sono stati 15mila 397 i casi registrati.

A Onano si è concluso lo screening organizzato dalla Asl e dal comune dopo il focolaio diffusosi in paese. Tra lunedì e martedì sono stati eseguiti sulla popolazioni tamponi a tappeto, che finora hanno dato un ottimo risultato: solo un test antigenico rapido è risultato positivo.

Nel resto dell’alto Lazio, ieri due decessi sono avvenuti tra l’hinterland di Civitavecchia e l’area nord della provincia capitolina. La Asl Roma 4 ha inoltre comunicato undici contagiati a fronte di 42 guariti, l’azienda sanitaria di Rieti invece rispettivamente sette e dieci.

Il bollettino della Asl di ieri: 7 positivi e 26 guariti nella Tuscia

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 15397 (4055 a Viterbo; 11335 in provincia)

Attualmente positivi: 375

Guariti: 14571

Morti: 451 + 1

Ricoverati: 24 (3 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 20931

2 giugno, 2021