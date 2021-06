“Operaio muore sul lavoro a un cantiere nautico a Ostia”

Roma - L'assessore regionale al Lavoro Di Berardino: "L'ennesima morte bianca, l'ultimo incidente grave risale appena a ieri"

Condividi la notizia:











Roma – Riceviamo e pubblichiamo – “Oggi pomeriggio assistiamo all’ennesimo incidente sul lavoro. Questa volta è stato un addetto a un cantiere nautico di Ostia ad aver perso la vita. Ai suoi familiari rivolgiamo le nostre sentite condoglianze.

È con rinnovata rabbia che prendiamo atto di questa nuova morte bianca. L’ultimo grave incidente sul lavoro era avvenuto appena ieri.

Per martedì 15 giugno abbiamo convocato d’urgenza un tavolo sull’edilizia per la definizione di un vademecum di settore, ma è chiaro che da subito è necessaria un’immediata inversione di rotta nelle singole realtà lavorative.

La crisi economica innescata dalla pandemia e l’attuale fase di ripresa delle attività stanno generando una corsa a recuperare i mancati guadagni. Ma questo non può e non deve avvenire a discapito delle regole sulla sicurezza. Per questo rivolgo un appello a tutte le parti per una ripartenza delle attività produttive nel rispetto delle norme”.

Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, scuola e formazione della regione Lazio.

Condividi la notizia:











10 giugno, 2021