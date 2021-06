Cultura - La kermesse si terrà dal 29 giugno al 4 luglio a Caprarola

Condividi la notizia:











Caprarola – Oro festival summer edition, parte la prevendita dei biglietti.

Francesco De Gregori

Sono acquistabili i ticket della kermesse che si terrà dal 29 giugno al 4 luglio a Caprarola.

Per gli eventi serali all’esterno di palazzo Farnese è previsto un biglietto unico acquistabile su diyticket.it.

I bambini fino a 3 anni entrano gratuitamente ma non è prevista la seduta.

Enrico Mentana

Chi compra due o più biglietti dichiara automaticamente di essere congiunto con la persona o le persone con cui andrà a seguire l’evento e saranno assegnati dei posti vicini. Per poter comprare il biglietto per se stessi e qualcun altro non congiunto, dovranno essere fatti due acquisti separati.

Il biglietto è prenotabile online o allo 06-0406 (anche Whatsapp) e si può pagare nei 45mila Punti Mooney (bar, tabaccherie, edicole) in tutta Italia. Oppure si può acquistare online con carta di credito o prepagata.

Piero Pelù

A Caprarola le prevendite sono disponibili da: Morsi e Sorsi (Piazza Marconi 6), Tabaccheria (Piazza Romeo Romei 2), Edicola (Via Filippo Nicolai 191).

Tra gli ospiti previsti nella kermesse Piero Pelù, Aldo Cazzullo, Francesco de Gregori ed Enrico Mentana.Info mail: compagniassociazione@gmail.com, info Whatsapp: +039 3489001525.

Condividi la notizia:











19 giugno, 2021