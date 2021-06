Cronaca - Riparte il servizio turistico per visitare la città - Il sindaco Arena assicura che non ci sarà il tour della savana tra le erbacce: "Da domani mezzi e operai al lavoro sul verde pubblico" - VIDEO

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – A Orte l’alta velocità, a Viterbo il trenino. Tutti e due utili comunque per incrementare il turismo. Il primo potrebbe portare visitatori, il secondo nasce proprio per questo.

Si tratta di un ritorno, dopo che lo scorso anno è rimasto in stazione causa Covid. “Ripristiniamo l’iniziativa – spiega il sindaco Giovanni Arena che ha approfittato dell’occasione per mettersi al posto del capotreno, al momento per uno scatto, poi si vedrà – in passato ha avuto successo.

Il sindaco Giovanni Arena alla guida del trenino

Viterbo nel fine settimana è invasa da turisti, sono cominciati ad arrivare bus da Civitavecchia, come promesso in precedenza. Dai segnali che abbiamo ci sarà oltre al turismo tradizionale anche quello croceristico, quest’anno”. Arrivando alla conferenza stampa stamani, Arena ha ironizzato sulla petizione lanciata da Tusciaweb per chiedere le dimissioni della sua amministrazione: “Dove devo firmare?” ha chiesto.

Viterbo – L’assessore De Carolis aggrappato al trenino turistico

Il primo cittadino conta di non far immergere i visitatori nella savana viterbese. “C’è stata una giusta critica sul ritardo per il verde. Da domani mattina mezzi e uomini saranno in campo per la manutenzione, mentre sono già iniziate le asfaltature che proseguiranno per tutto l’anno. Non era mai successo prima”.

Il trenino farà il giro del centro storico, toccando 35 punti d’interesse, con partenza al Sacrario, piazza Martiri d’Ungheria.

“Un’audioguida in più lingue – spiega l’assessore al Turismo Marco De Carolis – racconterà le nostre bellezze storiche. Insieme al trenino sarà su strada anche il bus navetta gratuito dentro le mura”.



Il servizio presentato stamani andrà avanti per mesi e l’accordo è biennale. “Fino alla fine dell’anno, a Natale – continua De Carolis – se riusciremo a organizzate tutte le iniziative come un tempo”.

Viterbo – Il trenino turistico

Cambiando mezzo di locomozione, la collega ai Lavori pubblici Laura Allegrini ricorda l’attivazione del bike sharing, il completamento del parcheggio fuori valle Faul. “A Orte parte l’alta velocità – die Allegrini – ci fa avvicinare come tempistica e può essere veicolo per far arrivare nuovi visitatori”.

Il biglietto per il trenino è di 8 euro quello singolo, ma sono previste agevolazioni, oltre a essere gratuito per bambini fino a tre anni.Da 4 a 12, invece il costo è di 4 euro, mentre con la promo famiglia, due adulti e due bambini, la spesa è pari a venti euro. Diversamente abili salgono gratuitamente e gli accompagnatori 4 euro.

Il servizio entra in funzione alle 10 del mattino e alle 19 l’ultima corsa, ma l’orario varia in base ai periodi dell’anno, così come le partenze oscillano come frequenza da 30 a 60 minuti.

Giuseppe Ferlicca

3 giugno, 2021