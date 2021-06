Montefiascone - Andrea Angeli (Comitato per il bene comune di Montefiascone) chiede al presidente della Regione Lazio di ripristinare la segnaletica per indicare la struttura sanitaria di via Donatori di sangue

Condividi la notizia:











Montefiascone – L’insegna mancante dell’ospedale

Montefiascone – (m.m.) – “Ospedale, Zingaretti fai rimettere l’insegna che manca da due anni”. Andrea Angeli (Comitato per il bene comune di Montefiascone) chiede al presidente della Regione Lazio di ripristinare la segnaletica per indicare all’utenza la struttura sanitaria di via Donatori di sangue a Montefiascone.

“Già diverse settimane fa – spiega Andrea Angeli – avevo chiesto il ripristino dell’insegna dell’ospedale sull’incrocio tra la strada Verentana e via Donatori di sangue. Da circa due anni che l’utenza non ha un’indicazione per la nostra struttura sanitaria. Adesso è sempre più necessaria visto che è attivo un centro vaccini anti Covid con l’arrivo di persone da altri comuni limitrofi”.

L’ex commissario di Forza Italia, ora membro del Comitato per il bene comune di Montefiascone, si rivolge direttamente al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Andrea Angeli

“Faccio un appello a Zingaretti – continua Andrea Angeli – per il nostro ospedale. Zingaretti fai rimettere l’insegna sulla strada per segnalare la presenza dell’ospedale. Sono i cittadini di Montefiascone a chiedertelo, non credo che pretendano tanto. Non può essere che anche giovedì scorso all’ingresso della via una macchina si è fermata chiedendomi dove era la struttura”.

Andrea Angeli, qualora la segnaletica non verrà ripristinata, è pronto ad organizzare una raccolta fondi.

“Se questa insegna non verrà installata – conclude Andrea Angeli – organizzerò una colletta della cittadinanza per l’acquisto e la sua installazione. Chiedo una risposta al nostro presidente della Regione Lazio. Sono sicuro che ci darà una mano. Per Montefiascone e per i nostri concittadini l’ospedale è importante e dopo l’apertura del centro vaccinazioni, chiediamo delle insegne adeguate e l’apertura di qualche settore ospedaliero”.

Condividi la notizia:











28 giugno, 2021