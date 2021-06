Pacco con esplosivo e minacce alla dirigente dell’urbanistica, interrogato un sospetto

Tarquinia - Polizia - Le indagini continuano, si cerca un possibile complice - A motivare il gesto potrebbero essere i provvedimenti contro l'abusivismo

Tarquinia – Pacco con esplosivo e minacce di morte alla dirigente comunale dell’urbanistica, interrogato un sospetto.

Il sospettato sarebbe un commerciante che avrebbe una struttura irregolare a San Giorgio, l’area con diversi abusi edilizi per i quali sono state emesse una serie di ordinanze di demolizione proprio dalla dirigente minacciata.

La casa del sospettato è stata perquisita e l’uomo è stato interrogato in commissariato. Nella casa non sono stati trovati elementi probanti e l’uomo è stato rilasciato a piede libero. Le indagini comunque sono indirizzate su possibile rivalse per le decisioni del comune di abbattere manufatti abusivi. Si sta poi cercando anche un possibile complice.

All’uomo interrogato la polizia è arrivata grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza che si trovano nell’area dell’abitazione della dirigente comunale dove è stato recapitato il pacco contenente una bottiglia, una miccia e polvere da sparo.

Alla dirigente comunale, Patricia Ciurluini, infatti, era stato recapitato un pacco con dell’esplosivo ma senza innesco, che quindi non poteva esplodere. Nel pacco, una scatola da scarpe, anche una lettera con minacce di morte. Il tutto trovato sotto casa dalla dirigente al rientro a casa.

Sulla vicenda indagano la Digos e il commissariato di Tarquinia.

26 giugno, 2021