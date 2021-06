Palio dei Borgia, al via la storica manifestazione con l’offerta dei ceri delle quattro contrade

Nepi - La giornata inaugurale è in programma per giovedì 17 giugno

Nepi – Il Palio dei Borgia

Nepi – Riceviamo e pubblichiamo – Conto alla rovescia per il Palio dei Borgia di Nepi.

Giovedì 17 giugno, al via la venticinquesima edizione dello storico evento organizzato dall’Ente Palio dei Borgia che, fino al 27 giugno, ricondurrà lo splendido borgo alla fiorente epoca del Rinascimento.

Protagoniste indiscusse la controversa figura di Lucrezia Borgia e l’antica rivalità, mai sopita, fra le quattro Contrade di San Biagio, de La Rocca, di Santa Maria e di Santa Croce.

Un’edizione diversa, rimodellata per via della pandemia, ma non per questo meno suggestiva.

Non ci saranno le tradizionali taverne aperte, ma ad accogliere i visitatori un programma culturalmente ricco che li proietterà in quel lontano 1499 quando a governare la città di Nepi era il misterioso e affascinante personaggio di Lucrezia Borgia.

Saranno le due conferenze nella sala Consiliare a dare il via all’evento, giovedì 17 giugno.

La prima, alle 10.30: “Lucrezia e Cesare Borgia: lo stile e le vesti” a cura della storica del costume Elisabetta Gnignera, la seconda, alle 16, con lo studioso Federico Marangoni: “Con le armi e la fortuna: duelli e onore del tempo di Cesare Borgia”.

Alle 18,30, al Duomo di Nepi, l’evento più atteso: l’offerta dei ceri, cerimonia simbolo di 25 anni di Palio: i priori delle 4 Contrade presenteranno l’offerta dei ceri al sacerdote, nella continuità tra elementi laici e religiosi.

Nei giorni successivi, il maestoso Forte dei Borgia ospiterà la maggior parte degli appuntamenti.

Tra questi la rappresentazione teatrale “L’ inganno apparente”, novità di quest’anno e la visita guidata spettacolarizzata alla Rocca: ‘Nepetis Mirabilia: i cavallier, l’arme, gli amori” , in cui prenderanno vita le storie di Cesare, Lucrezia Borgia ed Alessandro VI, con una suggestiva messa in scena negli straordinari ambienti dell’edificio storico.

14 giugno, 2021