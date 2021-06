Panettiere sorpreso a visitare una paziente in uno studio dentistico

Messina - L’uomo è stato denunciato per esercizio abusivo della professione dalla guardia di finanza

Messina – Aveva la licenza per vendere il pane, ma la guardia di finanza lo ha scoperto in uno studio odontoiatrico mentre svolgeva l’attività da dentista.

Studio dentistico – Foto di repertorio

È accaduto nel Messinese e l’uomo, un 55enne, è stato denunciato per esercizio abusivo della professione, mentre lo studio è stato posto sotto sequestro. Stando a quanto riferisce Tgcom24, lo studio sarebbe stato privo di autorizzazioni sarebbe stato trovato in precarie condizioni igienico-sanitarie. Nonché sprovvisto delle norme anti-Covid, per cui l’uomo è stato anche sanzionato.

A insospettire i militari delle Fiamme gialle è stato l’anomalo viavai di pazienti che accedevano ai locali del sedicente medico, che è stato sorpreso in flagranza mentre visitava una donna, già seduta sulla poltrona medica.

22 giugno, 2021