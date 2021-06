Il papà di Nicola Tanturli: “Mio figlio è forte, abbiamo sbagliato a dare l’allarme tardi”

Mugello - Il piccolo era sparito nel nulla nella notte tra lunedì e martedì: “Negli ultimi tempi è cresciuto di qualche centimetro, adesso riesce a raggiungere la maniglia. Deve avere aperto la porta per cercarci"

Mugello – È stato ritrovato sano e salvo nei boschi della valle del Mugello a circa 3 chilometri dal casolare con cui vive con il papà, la mamma e il fratellino di 4 anni. Dopo oltre trenta ore di ricerche e disperazione. La disperazione dei genitori che, per quella vicenda, hanno immaginato gli epiloghi più tragici.

Mugello – Il ritrovamento di Nicola Tanturli

Eppure, quando ieri mattina il luogotenente dei carabinieri Danilo Ciccarelli ha recuperato il piccolo Nicola, 21 mesi appena, sul fondo di un burrone, è bastato un abbraccio per scacciare via ogni incubo. “Nicola è un bambino forte, è abituato a muoversi in campagna. Quando ci ha rivisto mi è sembrato tranquillo, si è spaventato solo quando è salito in ambulanza” spiega papà Leonardo.

Del bambino si erano perse la tracce nella notte tra lunedì e martedì. Quando i genitori si sono accorti della sua assenza hanno provato a cercarlo da soli, nelle campagna intorno al casolare. Ma senza esito.

Così l’allarme che ha fatto poi scattare le ricerche del piccolo è stato lanciato solo dopo ore la sua scomparsa. “È stato un errore, riconosco che abbiamo sbagliato – spiega Leonardo in un’intervista al Corriere della Sera -. Certo, eravamo molto preoccupati, ma conosco bene la zona. Io e la mia compagna pensavamo di riuscire a trovarlo presto. Dopo alcune ore, visto che lo chiamavamo e non rispondeva abbiamo pensato che si fosse addormentato vicino a casa, così abbiamo pensato che all’alba si sarebbe svegliato e l’avremmo ritrovato. Purtroppo non è stato così, a quel punto abbiamo chiamato il 112”.

Leonardo Tanturli – Il papà del piccolo Nicola

“Vivendo in campagna è abituato a camminare in autonomia, ma finora solo per alcune decine di metri. Non si era mai spinto così tanto. Negli ultimi tempi è cresciuto di qualche centimetro, adesso riesce a raggiungere la maniglia. Deve avere aperto la porta, forse non ci ha trovato e iniziato a cercarci” sottolinea l’uomo, spiegando come lunedì scorso lui e la moglie abbiano messo a letto il piccolo intorno alle 6 del pomeriggio. “Alle 7 e mezza era ancora lì. Poi lei è andata a fare l’orto. Io ero lontano, in un’altra località, a controllare le arnie, sono tornato tardi. Alle 9 di sera abbiamo cenato, eravamo convinti che fosse ancora a letto. A volte fa così e tira fino alla mattina dopo. Alle 10 abbiamo fatto rientrare le capre nel recinto e le abbiamo munte. Abbiamo finito a mezzanotte, siamo andati a letto e solo allora ci siamo accorti che non c’era più”.

Il piccolo Nicola ora sta bene e questa mattina è stato dimesso dall’ospedale fiorentino dove ieri era stato trasferito per degli accertamenti.

