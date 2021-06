“Parcheggio in viale Raniero Capocci, conclusi i lavori”

Viterbo - L'assessora Allegrini: "Da stasera sarà possibile parcheggiare"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Parcheggio di viale Raniero Capocci, ultimati i lavori di riqualificazione, compresa la realizzazione della segnaletica. Da stasera sarà possibile parcheggiare.

A darne notizia è l’assessore ai lavori pubblici Laura Allegrini, che aggiunge: “Sono complessivamente 26 posti, di cui uno per diversamente abili e due per la ricarica di auto elettriche. Il parcheggio di viale Raniero Capocci è infatti uno dei punti individuati nel protocollo di intesa tra comune di Viterbo e Enel X per l’installazione e l’attivazione di una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici. Da questa sera sarà possibile parcheggiare all’interno dello spazio riqualificato e restituito alla città”.

Comune di Viterbo

22 giugno, 2021