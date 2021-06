Roma - Nella capitale sono partite le somministrazioni - Dosi per 2 mila persone con fragilità sociale

Roma – Vaccini per tutti. Anche per i clochard, migranti e nomadi.

Nella capitale sono partite le vaccinazioni per i senza tetto e per gli strati sociali più fragili.

Per assicurare la somministrazione del vaccino, il piano prevede sei target.

Ospiti e personale di strutture socio-assistenziali, centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, edifici occupati e campi nomadi, insediamenti abusivi e insediamenti informali, centri per senza fissa dimora persone con ridotto accesso alle strutture del servizio sanitario nazionale. Saranno in lista, tra i primi posti, per ricevere la vaccinazione.

Al momento, sono disponibili 2000 dosi.

24 giugno, 2021