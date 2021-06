Patrick Zaki compie oggi 30 anni, secondo compleanno in carcere

Il Cairo - Lo studente dell'università di Bologna è in cella da febbraio 2020 - Il presidente del parlamento europeo David Sassoli: "Auguri, non ti lasceremo mai solo"

Il Cairo – Patrick Zaki compie oggi 30 anni. E festeggerà il suo compleanno – il secondo – in cella al Cairo, in Egitto, dove è detenuto da 494 giorni.

Lo studente dell’università di Bologna è in carcere in Egitto dallo scorso febbraio. È accusato di terrorismo e diffamazione dello stato, mediante i mass media. È stato arrestato il 7 febbraio 2020 con un mandato di cattura risalente al 23 settembre 2019. Tornava a casa per andare a trovare la famiglia nel suo paese natale, Mansoura, ma quella che doveva essere una piccola vacanza si è trasformata in una detenzione in carcere lunga un anno.

Molti i messaggi di denuncia e vicinanza in occasione del suo compleanno da parte del mondo della politica e non solo.

“Oggi Patrick Zaki compie 30 anni nel carcere di Tora, uno dei più crudeli al mondo. La sua colpa? Aver difeso i diritti umani. Fin dal primo giorno ci battiamo per lui e non ci fermeremo fino a quando non sarà liberato” scrive su Twitter Amnesty Italia.

“Oggi Patrick Zaki compie trent’anni. In cella. Noi chiediamo al governo di applicare l’indicazione unanime del parlamento e dargli la cittadinanza” il tweet del segretario del Partito democratico, Enrico Letta.

“Oggi questo ragazzo, Patrick Zaki, che amava l’Italia e studiava a Bologna, trascorrerà il giorno del suo trentesimo compleanno nelle galere egiziane, tra l’altro in piena emergenza Covid” ricorda il presidente del parlamento europeo David Sassoli con un post su Facebook, allegando una foto che ritrae lo studente egiziano in tribunale. “Auguri, Patrick: non ti lasceremo mai solo”.

16 giugno, 2021