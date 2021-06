Pavimentazione a Barco e La Pila, si parte da via Silvio Pellico

Viterbo - Comune - Lo anticipa l'assessora Allegrini (Lavori pubblici) - Avvio martedì

Condividi la notizia:











Viterbo – Riqualificazione pavimentazioni dei quartieri Barco e Pila, al via i lavori martedì 22 giugno. Lo comunica l’assessore ai lavori pubblici Laura Allegrini, che aggiunge: “Partono le asfaltature in due importanti quartieri cittadini. Si comincia da via Silvio Pellico.

La scorsa settimana il comune ha ufficialmente consegnato i lavori alla ditta. Martedì prossimo l’avvio dell’intervento di riqualificazione alle pavimentazioni dei quartieri Barco-Pila per il quale l’amministrazione ha stanziato circa un milione di euro. L’intervento interesserà, oltre via Silvio Pellico – ricorda l’assessore Allegrini – via Carlo Cattaneo, via della Pila, via I. Nievo, via Caduti IX Stormo e via Monti Cimini”.

Per consentire la realizzazione dei lavori si rendono necessari dei provvedimenti alla sosta e al traffico veicolare. Nel dettaglio, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su via S. Pellico, via C. Cattaneo, via della Pila, via I. Nievo, via Caduti IX Stormo e via dei Monti Cimini, e, se necessario, il senso unico alternato con restringimento della carreggiata, con traffico consentito ai soli residenti, agli intestatari dei passi carrabili presenti lungo le vie, nonché per le operazioni di carico e scarico merci per i titolari di esercizi commerciali presenti (ord. n. 253 del 1/6/2021).

I lavori procederanno per fasi. I provvedimenti saranno indicati almeno 48 ore prima attraverso apposita segnaletica che verrà collocata sul posto, compatibilmente con il procedere del cantiere lungo le vie interessate dai lavori.

Condividi la notizia:











18 giugno, 2021