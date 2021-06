“Per quelle rarissime volte che venite a tagliare l’erba, siete pregati di non otturate la cunetta”

Non abbiamo niente, luce, acqua, fogne, illuminazione. L’immondizia dobbiamo portarla a 5 km di distanza. Almeno una cosa che fate, fatela come si deve o lasciate perdere…

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Per quelle rarissime volte che venite a tagliare l’erba bordo strada in strada Costa Volpara, siete pregati di non otturate la cunetta come succede sempre.