Cellere - Carabinieri - 3500 euro di sanzioni a un uomo di Civitavecchia e 25 chili di prodotto sequestrato

Cellere – Pesce trasportato e venduto senza controlli e tracciabilità.

“I carabinieri della stazione di Cellere – come si legge nella nota dei militari – insieme al personale della Asl dipartimento di prevenzione del servizio veterinario, hanno sottoposto a ispezione un furgone condotto da un uomo originario di Civitavecchia, che conteneva 25 chili di pesce non tracciato dal punto di vista sanitario e tenuto in modo non conforme che il soggetto tentava di vendere”.

I carabinieri lo hanno dunque sequestrato e avviato alla distruzione e hanno elevato all’uomo 3.500 euro di sanzione amministrativa.

18 giugno, 2021