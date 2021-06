“In piazza Testaccio per ribadire la nostra contrarietà al governo Draghi”

Roma - Il Partito comunista annuncia la manifestazione di domani alle 14,30

Condividi la notizia:











Roma

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Il 2 giugno la Federazione di Roma del Partito comunista sarà in piazza Testaccio, dalle 14,30, per ribadire ancora una volta la propria contrarietà al governo Draghi, alla Nato e alla Ue. Il popolo dei lavoratori è sempre più povero.

Nel 2020 gli italiani, anche a causa della pandemia, risultano sempre più poveri con un calo annuo di spesa di 5mila euro a famiglia. La crisi legata alla pandemia ancora in atto è ricaduta tutta sulle spalle delle classi popolari e dei lavoratori, costretti a dover tagliare drasticamente le proprie spese personali a causa degli aumenti sulle tariffe di bollette, trasporti e spese sanitarie.

Il governo infatti non ha imposto nessun blocco alle aziende private che operano nel settore energetico, del trasporto pubblico e della sanità: così mentre in molti sono stati costretti a fare sacrifici, queste aziende si sono arricchite sempre più. Da gennaio 2021 sono aumentate le bollette di acqua 3.1%, luce 3.8% e gas 3.9%, nel silenzio piu totale del governo, che in pieno lockdown, in meno di 48 ore, ha regalato 6.3 milirdi di € alla ex Fiat, che non paga le tasse in Italia e che, spostando la produzione all’estero, chiuderà tutti i piccoli concessionari.

Il popolo italiano ogni giorno diventa più povero per le scelte economiche e politiche di questo governo che viceversa tutela le ricchezze e salvaguarda i profitti delle grandi multinazionali e della grande borghesia europea e mondiale. Questa situazione nel nostro paese non cambierà mai se non ci sarà un vero cambiamento del sistema economico.

La conquista dei diritti ed il miglioramento delle nostre condizioni sociali passeranno solo attraverso un percorso di lotta di classe.

Sono questi solo alcuni motivi per cui il 2 giugno saremo a manifestare in 30 città italiane.

Appuntamento mercoledi 2 giugno, piazza Testaccio alle 14,30.

Partito comunista – Segreteria regionale del Lazio

Condividi la notizia:











1 giugno, 2021