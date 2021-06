Ischia di Castro - Carabinieri - Tre persone sono finite in manette - La vittima è ricoverata in ospedale con gravi lesioni

Condividi la notizia:











Ischia di Castro – Picchiato con calci e pugni, rapinato e sequestrato, tre arresti.

Tuscania – La caserma dei carabinieri

I carabinieri del Norm della compagnia carabinieri di Tuscania e della stazione di Farnese, insieme ai colleghi della compagnia di Pitigliano (Gr) hanno arrestato, in flagranza di reato, tre uomini di nazionalità albanese, A.K. 37enne, N.K. 29enne, e A.L.. 30enne, tutti con precedenti di polizia e residenti in provincia di Firenze e di Pisa, con l’accusa di sequestro di persona aggravato in concorso, rapina, lesioni personali gravi e minacce.

“Nel pomeriggio di ieri – si legge nella nota dei carabinieri – i tre si sono messi in contatto telefonicamente con un cittadino marocchino di 29 anni, domiciliato a Canino, chiedendogli di incontrarsi a Manciano, dove lo stesso si è recato in auto accompagnato da suo cugino.

Un arresto dei carabinieri – Foto di repertorio

Arrivati sul posto, i cittadini albanesi hanno iniziato a discutere animatamente con il cittadino magrebino, malmenandolo violentemente con calci, pugni e, verosimilmente, armati di bastone. Dopodiché – prosegue la nota – lo hanno costretto a salire sulla sua auto, insieme al cugino, e uno di loro si è messo alla guida con a lato un altro componente della banda, seguiti da una Bmw”.

Le ricerche diramate dalla centrale operativa della compagnia carabinieri di Pitigliano hanno permesso a una pattuglia della stazione di Farnese di intercettare le due auto in località Ponte San Pietro nel Comune di Ischia di Castro e di arrestare i 3 cittadini albanesi, che sarebbero anche rimasti coinvolti in un incidente stradale proprio a Ponte San Pietro, a causa della folle velocità sostenuta e delle strade tortuose.

I tre sono stati arrestati e portati alla casa circondariale di Frosinone, ad eccezione di uno ricoverato e piantonato in ospedale. Anche la vittima del sequestro e del pestaggio è ricoverata in ospedale per gravi lesioni, non in pericolo di vita.

Condividi la notizia:











3 giugno, 2021