Piccolo aereo precipita fuori dalla pista di atterraggio, morto carbonizzato il pilota

Padova - Non è ancora chiaro se si sia trattato di un errore durante la fase di avvicinamento o di un problema tecnico

Padova – Un piccolo aereo è precipitato all’esterno dell’aeroporto Gino Allegri di Padova, il pilota è morto carbonizzato.

È successo intorno alle 13 di oggi. A quanto si apprende, sembrerebbe che il velivolo fosse in fase di atterraggio. Non sono ancora chiare le cause e le dinamiche dell’incidente, se si sia trattato di un errore durante la fase di avvicinamento alla pista o di un problema tecnico.

Sembrerebbe comunque che il pilota sia andato lungo a avrebbe sbattuto contro un albero, prima di cadere a terra. A pochi metri dal luogo dell’incidente si trova una strada, via Sorio, molto trafficata.

Il pilota del velivolo è morto carbonizzato. Sembrerebbe che non ci siano altre persone coinvolte nell’incidente.

19 giugno, 2021