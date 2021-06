“Più partecipazione degli studenti e spazi di confronto”

Unitus - La lista PerCorso in vista delle elezioni dei rappresentanti del 17 e 18 giugno

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Tra qualche giorno, il 17 e 18 giugno, si svolgeranno le elezioni delle rappresentanze studentesche all’Università degli studi della Tuscia.

L’università della Tuscia

Come lista PerCorso crediamo sia necessario incentivare la partecipazione studentesca e creare spazi di confronto e di discussione all’interno dell’università.



Per questo pensiamo sia doveroso chiedere pubblicamente all’altra lista candidata, università dello studente, di organizzare insieme un dibattito elettorale.



Lo riteniamo assolutamente doveroso nei confronti delle studentesse e degli studenti, affinché alle prossime elezioni possano operare una scelta consapevole basata sulle idee, sulle proposte e sui programmi messi in campo dalle rispettive liste candidate.



Crediamo sia finalmente giunto il momento di realizzare momenti di riflessione e di dibattito per coinvolgere gli studenti e le studentesse nella discussione sull’università che ci immaginiamo.



Siamo convinti che Università dello Studente accetterà il nostro invito. Da parte nostra saremo sempre disponibili a discutere e a confrontarci con tutti, nel rispetto e nel merito delle idee.

Lista PerCorso

10 giugno, 2021