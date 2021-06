Più sostegno alle donne vittime di violenza, c’è la firma tra regione, Asl e procura di Tivoli

Politica - Accordo sottoscritto stamattina - La consigliera regionale Bonafoni: "Non vogliamo lasciare indietro nessuna"

Condividi la notizia:











Tivoli – Riceviamo e pubblichiamo -“Questa mattina il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti ha firmato con la Asl Roma 5 e la procura della Repubblica di Tivoli il protocollo Per la realizzazione di un’azione integrata per l’incremento della protezione delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere’.

L’accordo permetterà di potenziare la rete a sostegno delle donne e di rafforzare il numero dei soggetti impegnati nel contrasto della violenza maschile sulle donne e per la presa in carico delle vittime.

Si tratta del rilancio di un progetto che parte da un’esperienza già significativa e che rappresenta un modello da seguire in tutto il territorio. Il protocollo prevede infatti il potenziamento dello sportello Spazio ascolto e accoglienza vittime vulnerabili, realizzato con il contributo della regione Lazio al tribunale di Tivoli, attraverso il coinvolgimento dell’ordine degli psicologi del Lazio e della rete dei servizi antiviolenza già esistenti.

Questo permetterà un sostegno maggiore in grado di supportare il percorso di fuoriuscita dalla violenza, spesso ostacolato da azioni che potrebbero portare al ritiro delle denunce o alla ritrattazione. Si tratta di un’azione importantissima che vuole aggiungere consapevolezza, autodeterminazione e protezione alle donne e alle madri che con forza e coraggio scelgono ogni giorno da che parte stare.

E’ nostro compito non lasciare sola nessuna, specie dopo il duro periodo di pandemia, che ha costretto in casa molte donne, aumentando e amplificando le disuguaglianze e le discriminazioni.”

Così in una nota la consigliera Marta Bonafoni, capogruppo della lista civica Zingaretti al consiglio regionale del Lazio.

Condividi la notizia:











24 giugno, 2021