“Pizza tour, primo posto di Lucarini conferma la provincia ai vertici delle eccellenze made in Italy”

Viterbo - Francesco Battistoni, sottosegretario alle politiche agricole alimentari e forestali, si congratula per il riconoscimento al proprietario del Vecchio forno del Bottalone

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – I miei complimenti a Danilo Lucarini per essersi aggiudicato il primo posto nel campionato italiano Pizza in tour per la categoria “pizza alla pala”.

Francesco Battistoni La nostra provincia si conferma ai vertici delle eccellenze made in Italy, sia per la qualità riconosciuta di alcuni prodotti, tra gli altri le nocciole, i formaggi, l’olio ed il vino, sia per le tradizioni culinarie storiche, come la pizza. Danilo ha ricevuto diversi premi in questi anni, segno che la sua arte è riconosciuta a più livelli e fa parte, ormai, del nostro patrimonio enogastronomico locale.

Senatore di Forza Italia e Sottosegretario alle politiche agricole alimentari e forestali Senatore di Forza Italia e Sottosegretario alle politiche agricole alimentari e forestali – Danilo Lucarini campione nella pizza alla pala

26 giugno, 2021