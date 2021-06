Poco più di 150 attualmente positivi, 9 a Viterbo città

Coronavirus - Nessun decesso registrato ieri - Tre positivi nell'Alto Lazio - D'Amato: "Entro il 10 agosto il 70% di immunizzazioni nella regione"

Viterbo – Due soli positivi e venti guariti. 153 gli attualmente positivi nella Tuscia, 9 a Viterbo città. Nessun decesso. D’Amato: “Entro il 10 agosto il Lazio raggiunge l’obiettivo di immunizzare il 70% della popolazione”.

Operatori sanitari della Asl di Viterbo

Ieri soltanto due persone sono risultate positive al Covid, rispettivamente a Viterbo e a Bomarzo. Nessuna delle due ha avuto bisogno di essere ricoverata.

Attualmente sono 153 gli attualmente positivi in tutta la provincia, di cui 5 ricoverati nel reparto di malattie infettive a Belcolle e 148 a casa in convalescenza.

E mentre la curva dei contagi è in discesa, sale invece quella dei guariti. Ieri sono state venti le persone negativizzati di cui 7 solo a Viterbo. Il numero totale dei guariti arriva, quindi, a 14925.

Ieri non ci sono stati decessi.

Zero positivi e zero decessi nel Reatino, ma sono dieci i guariti. Tre, invece, i contagi registrati nel territorio della Asl Roma 4, nove i guariti e, anche in questo caso, zero decessi.

Continua a pieno ritmo la campagna vaccinazioni nel Lazio. “Ieri – Ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato – 4,5 milioni di somministrazioni di cui circa 1,6 milioni con il completamento del ciclo vaccinale”.

E buone previsioni da qui a un paio di mesi. “Entro il 10 agosto – annuncia D’Amato – il Lazio raggiunge l’obiettivo di immunizzare il 70% della popolazione”.

Il bollettino della Asl di ieri: Oggi un positivo a Viterbo e uno a Bomarzo

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 15531 (4064 a Viterbo; 11467 in provincia)

Attualmente positivi: 153

Guariti: 14925

Morti: 453 + 1

Ricoverati: 5

Usciti dalla quarantena: 21287

Comuni con positivi

Viterbo: 4064 casi (119 morti e 3936 guariti)

Civita Castellana: 1044 casi (21 morti e 1016 guariti)

Montefiascone: 786 casi (37 morti e 745 guariti)

Vetralla: 640 casi (16 morti e 623 guariti)

Tarquinia: 596 casi (13 morti e 572 guariti)

Nepi: 492 casi (17 morti e 474 guariti)

Orte: 393 casi (15 morti e 377 guariti)

Fabrica di Roma: 389 casi (4 morti e 377 guariti)

Ronciglione: 374 casi (15 morti e 357 guariti)

Capranica: 344 casi (6 morti e 336 guariti)

Vitorchiano: 317 casi (3 morti e 309 guariti)

Bagnoregio: 302 casi (6 morti e 295 guariti)

Sutri: 285 casi (10 morti e 274 guariti)

Soriano nel Cimino: 282 casi (11 morti e 269 guariti)

Monterosi: 253 casi (3 morti e 244 guariti)

Caprarola: 221 casi (5 morti e 214 guariti)

Montalto di Castro: 186 casi (7 morti e 174 guariti)

Acquapendente: 180 casi (9 morti e 164 guariti)

Vasanello: 160 casi (4 morti e 155 guariti)

Oriolo Romano: 153 casi (2 morti e 147 guariti)

Piansano: 153 casi (5 morti e 147 guariti)

Valentano: 147 casi (7 morti e 137 guariti)

Corchiano: 135 casi (4 morti e 130 guariti)

Bolsena: 127 casi (6 morti e 119 guariti)

Ischia di Castro: 127 casi (4 morti e 119 guariti)

Blera: 126 casi (5 morti e 120 guariti)

Monte Romano: 114 casi (1 morto e 105 guariti)

Gallese: 115 casi (76 guariti)

Bomarzo: 102 casi (6 morti e 90 guariti)

Onano: 84 casi (5 morti e 73 guariti)

Vejano: 55 casi (3 morti e 51 guariti)

Graffignano: 42 casi (3 morti e 38 guariti)

Latera: 23 casi (1 morto e 21 guariti)

Comuni Covid-Free

Tuscania: 448 casi (13 morti e 435 guariti)

Bassano Romano: 258 casi (14 morti e 244 guariti)

Canepina: 179 casi (3 morti e 176 guariti)

Marta: 165 casi (1 morto e 164 guariti)

Vignanello: 160 casi (5 morti e 155 guariti)

Castel Sant’Elia: 156 casi (4 morti e 152 guariti)

Canino: 128 casi (2 morti e 126 guariti)

Celleno: 125 casi (11 morti e 114 guariti)

Grotte di Castro: 122 casi (3 morti e 119 guariti)

Carbognano: 119 casi (2 morti e 117 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 101 casi (3 morti e 98 guariti)

Capodimonte: 87 casi (87 guariti)

Vallerano: 79 casi (1 morto e 78 guariti)

Farnese: 77 casi (3 morti e 74 guariti)

Faleria: 69 casi (69 guariti)

Castiglione in Teverina: 64 casi (1 morto e 63 guariti)

Gradoli: 64 casi (3 morti e 61 guariti)

Calcata: 54 casi (1 morto e 53 guariti)

Villa San Giovanni: 48 casi (2 morti e 46 guariti)

Cellere: 38 casi (2 morti e 36 guariti)

Bassano in Teverina: 35 casi (1 morto e 34 guariti)

Arlena di Castro: 33 casi (2 morti e 31 guariti)

Barbarano Romano: 32 casi (1 morto e 31 guariti)

Lubriano: 25 casi (2 morti e 23 guariti)

Civitella d’Agliano: 24 casi (1 morto e 24 guariti)

Tessennano: 14 casi (14 guariti)

Proceno: 12 casi (12 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

18 giugno, 2021