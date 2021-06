Polistena – Active network atto primo, in palio c’è la serie A

Sport - Calcio a cinque - Serie A2 - La finale d'andata dei playoff si gioca oggi al Polivalente Lazzaro - Fischio d'inizio alle 16

Sport – Calcio a cinque – Active network – La squadra esulta

Polistena – Due passi per la promozione in serie A.

Il percorso dei playoff è stato lungo e le due squadre arrivate fino in fondo sono il Polistena e l’Active network.

Seconda nel girone D (40 punti in 20 gare) contro la terza nel girone B (40 punti in 22 gare), le due squadre si affrontano in una doppia sfida che promette spettacolo.

La posta in palio è altissima e i viterbesi arrivano all’appuntamento al termine di un percorso perfetto e con la consapevolezza di essere in grado di affrontare chiunque, specialmente dopo il successo esterno di Arzignano.

Testa libera e concentrazione sono le caratteristiche principali ricercate da Ceppi in settimana: il tecnico, avendo allenato alcuni giocatori dei calabresi, conosce bene l’avversario ed è consapevole che nella doppia sfida i suoi possono far bene.

L’atto primo si gioca oggi al Polivalente Lazzaro con fischio d’inizio alle 16. Il ritorno del PalaCus è invece in programma nel prossimo weekend. Vista l’impossibilità di far accedere il pubblico per le normative anti-Covid, la diretta streaming del match verrà trasmessa sulla pagina Facebook Futsal Polistena.

5 giugno, 2021