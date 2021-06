Poliziotto in pensione si spara alla testa, tragedia a Calcata

Cronaca - E' stato trovato senza vita nella sua abitazione - La sindaca Pandolfi: "Questa notizia ha folgorato tutta la comunità"

Calcata – (e.c.) – Poliziotto in pensione si spara alla testa.

Tragedia martedì a Calcata quando un uomo di 60 anni, Orlando De Santis, è stato trovato senza vita nella sua abitazione nel piccolo borgo della Tuscia.

Secondo le prime ricostruzioni ad allertare i soccorsi sarebbe stato un amico dell’uomo che, non riuscendo a contattarlo da giorni, pensava avesse avuto un malore. E, invece, la realtà è stata ben più drammatica.

L’uomo, nel tardo pomeriggio di martedì, è stato trovato riverso a terra dopo essersi sparato un colpo alla testa. Non avrebbe lasciato nessun biglietto a motivare il gesto.

Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constare il decesso.

Sconvolta la piccola comunità di Calcata che conosceva Orlando De Santis, lo apprezzava e gli voleva bene come si fa in una grande famiglia.

“Orlando era una persona molto corretta – ha dichiarato la sindaca di Calcata Sandra Pandolfi -, viveva per conto suo in una casetta in campagna. Niente ha mai fatto pensare che avrebbe compiuto questo gesto, aveva 60 anni ed era nel pieno della vita.

Era una persona molto gentile e generosa. Siamo rimasti atterriti. Orlando era un poliziotto della stradale in pensione e martedì pomeriggio, dopo aver saputo la notizia, alcuni colleghi sono venuti a Calcata in segno di vicinanza alla sua figura. Evidentemente aveva lasciato un buon ricordo.

Rimane il senso di amarezza di una vita che si è chiusa in maniera dolorosa, questa notizia ha folgorato tutta la comunità di Calcata, che è come una grande famiglia – conclude Pandolfi -. Siamo vicini e ci stringiamo intorno a suo fratello Franco”.

24 giugno, 2021