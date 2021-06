“Possibili zone rosse, se non c’è distanziamento mascherina anche all’aperto”

Coronavirus - Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, in un'intervista su La Stampa

Roma – “Le zone rosse sono delle opzioni da considerare nel momento in cui un territorio si dimostra vulnerabile alla variante Delta”. Così Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, in un’intervista a La Stampa.

Ricciardi ha parlato anche dell’uso della mascherina. “La mia raccomandazione – ha detto – è di mantenerla in tutti quei casi in cui manca la distanza, soprattutto al chiuso ma anche all’aperto. La variante Delta è molto contagiosa e può infettare ovunque con un contatto ravvicinato. Non è vero che il contagio all’aperto non possa avvenire”.

27 giugno, 2021