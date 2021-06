“Tutto a posto e tutto bene, vaccinarsi è il solo modo per uscire dalla pandemia…”

Viterbo - Alessandro Celestini è uno dei 2500 studenti che stanno prendendo il Pfizer in vista dell'esame di maturità del 16 giugno - FOTO

di Daniele Camilli

Viterbo – Tutto a posto e tutto bene. Partiti i vaccini, quelli per gli studenti che il 16 giugno dovranno affrontare la maturità. Prossima settimana, la fine della scuola. Il secondo anno con il Covid. Ieri, oggi e domani. Al Belcolle e in altri ospedali della Tuscia.

Viterbo – Giorgia Panunzi e Alessandro Celestini

“E’ andata bene ed è stato anche molto semplice”, ha detto Alessandro Celestini, appena uscito dal palazzetto di malattie infettive al Belcolle con vaccino Pfizer al braccio. Alessandro fa lo scientifico a Viterbo, “Paolo Ruffini”. Con lui la fidanzata Giorgia Panunzi che fa invece il pedagogico al Santa Rosa. Già vaccinata, perché volontaria Avis e donatrice di sangue.

“Medici e infermieri sono stati disponibilissimi – ha commentato Celestini -. Sono entrato in stanza con il medico che mi ha fatto le solite domande per l’anamnesi. Subito dopo il vaccino e poi i 15 minuti di attesa per vedere se qualcosa andava storto”.

Viterbo – Belcolle – Il palazzetto di malattie infettive

Per fare il vaccino, gli studenti prenotano volontariamente sul sito internet della regione Lazio, ricevono l’appuntamento e si presentano all’ora stabilita. File sostanzialmente azzerate e vaccino fatto nel giro di una mezzora tra una cosa e l’altra.

Viterbo – Belcolle – Vaccini in vista della maturità

Su più di 2500 gli studenti che tra un paio di settimane andranno alla maturità. Su una popolazione complessiva di quasi 38 mila studenti in tutta la Tuscia.

Viterbo – Belcolle – Vaccini in vista della maturità – genitori in attesa

“Il vaccino è d’aiuto sia a noi che a chi ci sta vicino – ha proseguito Alessandro Celestini -. Alla popolazione, in generale. E’ il solo modo per uscire dalla pandemia. E con la collaborazione di tutti possiamo sicuramente uscirne al meglio. Vaccinarsi è importante”.

Per quanto riguarda infine l’esame, “una maturità un po’ più difficile rispetto agli anni precedenti – dice Celestini -. La viviamo con un po’ di ansia. Però, con lo studio, riusciremo a superarla”.

Viterbo – Belcolle – Vaccini in vista della maturità

Tra le persone in attesa anche l’assessora all’agricoltura del comune di Viterbo, Ludovica Salcini. Aspetta la figlia, Carlotta Lenci, che farà la maturità al Ruffini. 19 anni. L’assessora farà invece il vaccino il prossimo 12 giugno.

Viterbo – Ludovica Salcini

“La viviamo con un po’ di ansia – spiega Salcini – ma è giusto vaccinarsi e che i ragazzi lo facciano. Soprattutto in vista della maturità. Prima sarebbe stato anche meglio, così sarebbero arrivati all’esame con la seconda dose. Comunque ben venga anche la prima.

Viterbo – Simone Corinti

A prenotarsi pare siano stati i due terzi degli studenti previsti. 1700 in tutto. C’è tempo fino a domani. I centri per le vaccinazioni stanno negli ospedali di Belcolle, Tarquinia, Civita Castellana e Acquapendente, al poliambulatorio di Bolsena, alle case della salute di Bagnoregio e Soriano, al presidio del Sant’Anna a Ronciglione e nei centri di Montefiascone e Vetralla.

Viterbo – Maria Grazia De Vita

“Tutto a posto – ha detto anche Simone Corinti, studente di finanza e marketing all’istituto Einaudi -. Pensavo che il vaccino facesse male e invece non me ne sono nemmeno accorto. Spero bene anche per la fase successiva. Ho aspettato 10 minuti”.

“Nessuna paura per il vaccino – ha concluso infine Maria Grazia De Vita, madre di Giovanni Poli iscritto al Paolo Savi di Viterbo – Mio figlio è consapevole. E’ come il vaccino antinfluenzale, lo fa tutti gli anni. Siamo abituati”.

Daniele Camilli

2 giugno, 2021