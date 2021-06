Presentazioni reading musicali e workshop a “Rincontri in libreria”

Orte - Tornano gli incontri dal vivo con gli autori alla libreria il Gorilla e l'Alligatore

Condividi la notizia:











Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo una lunga attesa tornano gli incontri dal vivo con gli autori alla libreria il Gorilla e l’Alligatore di Orte. Per stare di nuovo insieme, per parlare di libri, per discutere, per leggere e per ascoltare anche un po’ di buona musica.

Da giugno a settembre il programma prevede presentazioni di libri, reading musicali e un divertente workshop all’aperto dedicato alla figura di Dante Alighieri in occasione dei 700 anni dalla morte.

Questo ciclo di eventi è stato battezzato “Rincontri in libreria” per dare l’idea del piacere di “ritrovarsi”, d’incontrarsi di nuovo, finalmente di persona e non dietro uno schermo.

Gli incontri con gli autori si svolgeranno in presenza nello spazio antistante la libreria (all’aperto e nel rispetto della normativa anti-Covid), inizieranno il 25 giugno e termineranno nella seconda metà di settembre. Alcune presentazioni di libri saranno arricchite con aperitivi con l’autore e reading musicali.

Tra gli ospiti finora confermati per giugno e luglio: Carla Fiorentino con il romanzo “Forty” ed. Fandango il 25 giugno alle 19, Chiara Mezzalama con “Dopo la pioggia” edizioni E/O il 1 luglio alle 18:30, Pasquale Ruju con “Il codice della vendetta” edizioni E/O l’8 luglio alle 21, Stefania Auci con “L’inverno dei Leoni” ed. Nord il 22 luglio (prenotazione obbligatoria per la presentazione) e Giorgio Ghiotti che terrà un incontro dedicato a una grande scrittrice del Novecento, Annie Vivanti, in occasione della pubblicazione di Gioia! (FVE editori) il 29 luglio alle 21.

Tutte le presentazioni saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook della libreria.

Per quanto riguarda l’omaggio a Dante è previsto per il 9 luglio (prenotazione obbligatoria) un workshop di disegno, scrittura creativa e attività ludiche per i bambini dai 6 anni in su della durata di 90 minuti che s’intitola “Un viaggio…divino!”.

L’evento si svolgerà all’aperto in collaborazione con Wow Kids, partner in tutte le attività che riguardano i più piccoli, presso il Vivaio La Birba, uno splendido spazio per le attività all’aria aperta.

Mediante attività relazionali, ludiche, manuali, motorie e tramite l’esercizio del disegno e della scrittura, i bambini della scuola primaria conosceranno il mondo della Commedia e l’importanza di Dante come padre della lingua italiana. Il costo del laboratorio è di 4 euro.

Per informazioni e prenotazioni: Libreria il Gorilla e l’Alligatore tel. 0761 403477

e-mail: info@gorillaealligatore.com

Stefania Cima

Libreria il Gorilla e l’Alligatore

Condividi la notizia:











24 giugno, 2021