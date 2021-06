Primarie Pd, a Roma vince Gualtieri e a Bologna Lepore

Politica - Il segretario dem Enrico Letta: “Successo di popolo"

Roma – Primarie del Partito democratico, a Roma vince Roberto Gualtieri e a Bologna Matteo Lepore.

Roberto Gualtieri

Nella capitale votano in 45mila, nel capoluogo dell’Emilia-Romagna in 27mila. E in entrambe le città il risultato è quello auspicato: a Roma vince Roberto Gualtieri con il 60,4%, staccando di netto Giovanni Caudo che si è fermato al 15,6%, e a Bologna Matteo Lepore batte Isabella Conti col 59,5% contro il 40,5.

Matteo Lepore

“Bene! La prima scommessa è vinta. Le primarie a Roma e Bologna sono un successo di popolo – commenta Enrico Letta, segretario del partito Dem -. La vittoria di Lepore e Gualtieri dimostra che abbiamo avuto ragione a non avere paura di farle perché il popolo di centrosinistra è con noi. Avanti”.

Ora comincia la partita vera. Quella delle elezioni amministrative.

21 giugno, 2021