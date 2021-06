Processo d’appello a Vestri e Montalbotti, confermati 8 anni e 8 mesi per tentato omicidio

Picchiato a sangue in via della Pettinara - Vittima un 59enne ridotto in fin di vita durante una rapina - I due ventenni sono in carcere da ottobre 2019

Condividi la notizia:











Via della Pettinara – Nel riquadro Giovanni Maria Farina

Viterbo – (sil.co.) – In fin di vita dopo essere stato rapinato in via della Pettinara, confermate in appello le condanne a 8 anni e 8 mesi per tentato omicidio a Roberto Vestri e Michele Montalbotti. A 25 e 21 anni, sono entrambi in carcere da ottobre 2019.

Sono i due viterbesi dietro le sbarre da un anno e otto mesi per la feroce aggressione del 13 ottobre 2019, in via della Pettinara, a Giovanni Maria Farina.

La vittima, un 58enne di Allerona rimasto in coma per mesi, sarebbe sopravvissuta per miracolo e ha riportato invalidità permanenti.

Vestri e Montalbotti, arrestati pochi giorni dopo dalla polizia, inchiodati dai filmati della videosorveglianza, lo scorso 11 settembre erano stati condannati a otto anni e otto mesi di reclusione per tentato omicidio e rapina con lo sconto di un terzo della pena del rito abbreviato chiesto dai difensori Giuseppe Sinatra e Samuele De Santis.

I giudici d’appello ieri hanno confermato la sentenza di primo grado dopo due ore di camera di consiglio, prendendosi 45 giorni per le motivazioni. Pronte a ricorrere in cassazione le difese.

“Ci sono dei vulnus chiarissimi – spiega l’avvocato De Santis – mi aspettavo un ridimensionamento già in secondo grado. Rimaniamo convinti che vi siano degli spazi dal punto di vista di legittimità, così come già evidenziati nell’appello, sicuramente degni e più di competenza della suprema corte di cassazione. Per questo, lette le motivazioni, sicuramente ricorreremo”,

Pestaggio e rapina in via della Pettinara – I due giovani arrestati nei fotogrammi della videosorveglianza

Condividi la notizia:











19 giugno, 2021