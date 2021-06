Proseguono le visite guidate a Palazzo Brugiotti

Viterbo - Su prenotazione il 25 giugno alle 11 e alle 17

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Venerdì 25 giugno alle 11 e alle 17, prosegue l’iniziativa della Fondazione Carivit dedicata alla scoperta di Palazzo Brugiotti e delle preziose opere d’arte custodite al suo interno.

Un’occasione per conoscere la storia della famiglia Brugiotti, visitare le stanze del piano nobile del Palazzo e scoprire le opere di importanti artisti viterbesi come Anton Angelo Bonifazi che realizzò la maestosa tela ovale raffigurante Enea e Venere (1651-1658) posta al centro della volta del salone di rappresentanza.

Le visite si terranno esclusivamente su prenotazione con punto di ritrovo presso il Museo della Ceramica della Tuscia (piano terra di Palazzo Brugiotti), alle 10,50 la mattina e alle 16,50 il pomeriggio.

La prenotazione può essere effettuata via mail all’indirizzo museoceramicatuscia@fondazionecarivit.it, telefonando o lasciando un messaggio nella segreteria del numero 0761.223674 o direttamente presso il Museo della Ceramica della Tuscia, via Cavour, 67 – Viterbo.

Nel rispetto delle norme in materia di contenimento del contagio da coronavirus, è consentito l’accesso per un massimo di 5 persone, è obbligatorio indossare la mascherina ed è a disposizione dei visitatori il gel igienizzante per le mani.

Museo della Ceramica della Tuscia

19 giugno, 2021