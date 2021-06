Sport - Atletica leggera - Impegnato nelle semifinali dei 400 metri nella categoria Promesse, il viterbese dell'Alto Lazio ha disputato una buona gara nonostante una condizione fisica non ottimale

Condividi la notizia:











Sport – Atletica leggera – Alto Lazio – Leonardo Bargagli

Viterbo – Prova coraggiosa di Leonardo Bargagli ai campionati Italiani di atletica che si sono svolti a Grosseto da venerdì 11 a domenica 13 giugno.

Impegnato nelle semifinali dei 400 metri nella categoria Promesse, il viterbese arriva purtroppo all’importante gara non in perfette condizioni fisiche e nelle ultime settimane ha dovuto spesso rinunciare agli allenamenti fondamentali per essere pronto alla disputa di questa impegnativa gara.

Bargagli ha comunque onorato l’impegno agonistico con una gara molto grintosa con un ottimo passaggio ai primi 300 metri, cedendo solo sul finale ai suoi avversari e correndo la distanza sotto il muro dei 50”00 con un discreto 49”87.

A Tarquinia invece in scena sabato 12 nell’impianto Franco Guidozzi, la seconda manifestazione agonistica del comitato provinciale della Fidal Viterbo, organizzata in collaborazione con la locale Atletica 90, con i velocisti dell’Alto Lazio impegnati nell’unica gara di corsa prevista, quella dei 200 metri.

Il più veloce è Giovanni Canta che corre col vento contrario di -1.3 in 23”79. L’atleta veniva da un lungo periodo di inattività. Secondo il compagno di squadra Matteo Iannelli che corre in 24”07, quarto il rientrante Federico Ercoli che corre in 24”17, 5° Andrea Panza in 24”57 e 8° Matteo Cianchelli in 25”03.

Podio tutto Alto Lazio nella gara femminile dei 200 metri con l’Allieva Elena Vergaro che si impone correndo in 26”22. Seconda Domiziana D’Ottavio con 27”19, terza con il nuovo personal best la Juniores Jessica Baldassini con 28”27. Quarta Aurora Falesiedi con 29”88.

In gara a fine pomeriggio sportivo nel giavellotto Umberto Battistin ed Erica Ciatti, entrambi al secondo posto con rispettivamente 31,16 e 23,48 metri.

Condividi la notizia:











14 giugno, 2021