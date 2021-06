Pubblicano sui social foto ritoccate di compagni e insegnanti, sospesi 300 alunni

Cuneo - Le avevano scattate di nascosto durante la dad o le lezioni in classe e le avevano modificate con parolacce, insulti e allusioni sessuali

Cuneo – Hanno scattato di nascosto foto a compagni e insegnanti, durante la dad e le lezioni in classe, e le hanno pubblicate su vari gruppi sui social modificandole con parolacce, insulti e allusioni sessuali. Sospese 12 classi e circa 300 alunni, con l’obbligo però di frequentare le lezioni.

Ne dà notizia l’Ansa. La vicenda è successa in una scuola media di Caraglio, in provincia di Cuneo. Una volta scoperti, la dirigente scolastica dell’istituto ha deciso di procedere con la sospensione di circa 300 studenti obbligandoli però a frequentare le lezioni.

Ai genitori dei ragazzi sono state inoltre inviate lettere per spiegare la decisone del provvedimento. La dirigente scolastica ha comunque ritenuto giusto che gli studenti continuassero a seguire le lezioni in modo da riflettere sulla vicenda.

Nella lettera inviata ai genitori, come scrive l’Ansa, la direttrice scolastica avrebbe inoltre ricordato che in Europa il limite per iscriversi ai social è di 16 anni, mentre in Italia è 14. Sotto quell’età l’iscrizione dovrebbe prevedere la registrazione del consenso da parte dei genitori che hanno piena responsabilità.

10 giugno, 2021