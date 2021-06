Viterbo - Il segretario generale Fortunato Mannino sul recupero dell'antico ospedale degli infermi

Viterbo –

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La Cisl di Viterbo già a dicembre dello scorso anno, accolse con entusiasmo la notizia, divulgata dai media, e oggi ripresa da altri organi di informazione locali, in merito all’accordo tra la regione Lazio e il ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo per promuovere il restauro, la rifunzionalizzazione e la valorizzazione del complesso dell’antico ospedale degli infermi di Viterbo.

Una struttura dalla storia ultracentenaria che, secondo il progetto, sarà trasformata in un vero e proprio centro culturale, oltre che divenire sede dell’Archivio di stato e della Soprintendenza.

Questa iniziativa segue la direzione, più volte indicata dalla Cisl, che prevede il recupero dei centri storici della nostra Provincia. Vanno recuperati tutti gli spazi e gli edifici in disuso e semiabbandonati convertendoli in luoghi d’arte, musica, teatro, laboratori, convegni, cinema e musei e destinandoli in primis alle realtà più serie e di eccellenza.

Tutto ciò, infatti, può portare ad uno sviluppo economico e sociale che dobbiamo incentivare per uscire dalla fase post pandemica.

Pertanto confidiamo nella sensibilità del sindaco di Viterbo affinché possa aprire un tavolo di confronto con le parti sociali su questo delicato tema.

Fortunato Mannino

Segretario generale Cisl Viterbo

1 giugno, 2021