Quindici macchine rimosse dalla Polizia locale in via Carletti

Viterbo - Ieri mattina, prima dei festeggiamenti per il 247esimo anniversario di fondazione della Guardia di finanza

Condividi la notizia:











La Polizia locale in via Tommaso Carletti

Viterbo – Via Tommaso Carletti, Viterbo. Mercoledì mattina. Una quindicina le macchine in divieto di sosta rimosse dalla Polizia locale e portate via col carroattrezzi. Tutte a lato della strada, prima del liceo classico Mariano Buratti dove ieri mattina la guardia di finanza ha festeggiato il suo 247esimo anniversario di fondazione.

Viterbo – La rimozione delle automobili in via Tommaso Carletti

Una quindicina le macchine portate via, l’ultima poco dopo la fine della cerimonia organizzata dal comando provinciale della guardia di finanza e dal liceo Buratti. Multe, quelle che si sono beccate i proprietari delle macchine, affatto inaspettate. Quarantotto ore prima era stato messo il segnale di divieto, con nastro bianco e rosso tra un albero e l’altro e la sorte nero su bianco che le automobili avrebbero fatto se fossero state trovate lì l’indomani mattina. I vigili hanno prima fischiato, cercato di vedere se il proprietario era in zona. Poi, c’ha pensato Boselli.

Daniele Camilli

Condividi la notizia:











24 giugno, 2021