I Rams si arrendono al Siena

Sport - Baseball - Serie C - Il match contro I toscani finisce 13-9

Sport – Baseball – Rams – La squadra

Viterbo – I Rams, dopo la bella prova di domenica in casa contro il Montefiascone, si arrendono al Siena per 13-9.

Gara, ultima del girone di andata, ad alti livelli già dai primi inning, dove la squadra toscana trova subito il vantaggio.

I Rams, dal canto loro, con battute valide e corridori reattivi, riescono ad essere sempre ad un punto dalla squadra avversaria.

E’ però che all’ottavo inning il punteggio si ferma sul 9-9, quando, complici qualche errore decisivo nella difesa viterbese e qualche situazione vantaggiosa per il Siena, quest’ultima ottiene la vittoria. Bella prova del viterbese Testa Gabriele che riesce sempre a trovare il momento giusto per far risollevare la squadra e del giovane Diego Lorenzini, autore di un’ottima prova difensiva e di battuta.

Ora i Rams saranno a riposo e riprenderanno il 27 giugno, ultima del girone di andata, in casa contro i Lions di Nettuno. Una gara, questa, sulla carta impegnativa, ma la squadra viterbese avrà ben due settimane per prepararsi al meglio.

16 giugno, 2021