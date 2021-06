Berlino - Mario Draghi al termine del vertice bilaterale con la cancelliera tedesca Angela Merkel: “Due paesi fondati su atlantismo ed europeismo, l'unica cosa che ci divide è il calcio”

Berlino – “Il rapporto tra Germania e Italia è profondo, duraturo, e solido”. Così il presidente del consiglio Mario Draghi al termine del vertice bilaterale a Berlino tra il premier italiano e la cancelliera tedesca Angela Merkel.

“Il rapporto tra Germania e Italia è profondo, duraturo, e solido – ha spiegato il premier italiano -. La natura dei rapporti si vede anche dal G7. Sono due paesi fondati su atlantismo ed europeismo e quindi le posizioni verso Cina, Usa e Nordafrica sono molto molto vicine. L’unica cosa che ci divide è il calcio”.

“Siamo felici per il sostanziale miglioramento della situazione – ha spiegato la cancelliera tedesca -, ma è ancora fragile e per questo siamo entrambi cauti. Non possiamo ancora dire che siamo vicini all’immunità di gregge, siamo esposti a nuove varianti, seguiamo con attenzione quanto sta avvenendo nel Regno Unito e in Portogallo”.

Mario Draghi e Angela Merkel

“Sulle migrazioni dovremo lavorare insieme e aiutarci ed è questa la direzione su cui i nostri governi stanno lavorando”, ha detto Draghi. “L’Italia è un paese di arrivo – è intervenuta sul tema Angela Merkel -. Noi siamo colpiti dai flussi secondari. Occorre iniziare ad agire dai Paesi di provenienza e su questa gestione siamo completamente d’accordo”.

“Il governo è impegnato in riforme, si usava dire un tempo strutturali, io direi di sistema, che rendono l’Italia più equa e sostenibile – ha concluso Draghi -. Questo è l’impegno di questo governo e l’impegno continuerà. Per avere un’Europa più forte occorre avere un’Italia più forte”.

21 giugno, 2021