Reclamo sulle le bollette dell’acqua, un gazebo a Tarquinia lido

Cronaca - Domani, sabato 19 giugno dalle 10 alle 19 - Presenti Luisa Ciambella, consigliera comunale di Viterbo, e il comitato Gas

Tarquinia lido – Il lungomare

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – Domani, sabato 19 giugno dalle 10 alle 19, Luisa Ciambella, consigliera comunale di Viterbo, e il comitato Gas (comitato Genitori per l’ambiente e la salute) saranno presenti con un gazebo a Tarquinia lido, in Piazza delle Naiadi per istruire i cittadini/utenti sul reclamo sulle le bollette dell’acqua.

Portate con voi la bolletta della Talete e vi aiuteremo a compilare il modulo altrimenti forniremo tutte le istruzioni necessarie.

Vi aspettiamo numerosi.

Comitato Gas

18 giugno, 2021