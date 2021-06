Reddito di cittadinanza, solo 4 disponibili a lavori socialmente utili

Viterbo - Comune - L'assessora Sberna (Servizi sociali) risponde al capogruppo della Lega Andrea Micci: "Altri hanno rifiutato come prevede la norma o non si sono resi reperibili per il colloquio"

Viterbo – (g.f.) – “Reddito di cittadinanza, solo 4 persone disponibili a lavori socialmente utili”. Il dato lo fornisce l’assessora ai Servizi sociali Antonella Sberna in consiglio comunale, rispondendo ad Andrea Micci.

Il capogruppo della Lega parte dall’attualità, il bilancio dei carabinieri che hanno riscontrato 620mila euro del sussidio percepiti in maniera indebita nella Tuscia e 125 persone che non ne avevano diritto.

“La provincia di Viterbo – spiega Micci – è segnalata come tra quelle con il più alto numero d’illeciti in questo ambito. È il segno di un fallimento palese per una misura che era nata correttamente, con l’obiettivo del reinserimento al lavoro, ma che si è trasformata in solo assistenzialismo. Dovrebbe avere caratteristiche diverse”.

Suscitando in consiglio comunale la reazione da parte di Massimo Erbetti (M5s): “Allora per lo stesso principio, togliamo le pensioni d’invalidità visto che esistono i furbetti”.

C’è un aspetto particolare della norma cui Micci è interessato. “La possibilità per i comuni – continua Micci – d’impiegare persone, se disponibili, in attività sociali o a sostegno della stessa amministrazione.

Quanti oggi svolgono lavori socialmente utili, a quanti è stata data la possibilità di rendersi utili in attesa di lavoro, contribuendo al reddito che si percepisce?”.

Non molti, stando ai numeri dell’assessora Sberna. “Sono stati effettuati 120 colloqui – ricorda la responsabile ai Servizi sociali – in minima parte, solo quattro hanno dato disponibilità. Altri legittimamente, come la norma prevede, hanno declinato e altri ancora non si sono resi reperibili ai colloqui”.

Una convenzione per qualche attività è stata stipulata col tribunale, mentre dai settori del comune non sono arrivate disponibilità.

15 giugno, 2021