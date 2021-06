“Riapertura ex ospedale Forlanini, si cerchino soluzioni concrete”

Regione - Salute - Marta Bonafoni dopo la manifestazione di oggi di associazioni e forze sindacali

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – La storia del recupero del plesso dell’ex ospedale San Carlo Forlanini affonda le sue radici parecchio tempo fa.

Dopo la chiusura definitiva risalente all’ultimo giorno dell’anno 2008 – che prevedeva il trasferimento delle sue attività e servizi al San Camillo – si è assistito a un graduale abbandono di diversi padiglioni del nosocomio, con conseguente perdita di quello che è un patrimonio architettonico, culturale, storico e sociale inimitabile.

Da anni sono impegnata nel chiedere il rilancio della struttura e una sua definizione come polo pubblico al servizio delle cittadine e dei cittadini, in tal senso presentai anche una mozione nella scorsa legislatura.

Durante il picco della pandemia, poi, giungemmo a un risultato davvero importante: l’apertura di un tavolo di confronto in regione con le parti sociali, le associazioni, la Cgil di Roma e del Lazio, lo Spi Cgil e il coordinamento comitati “Forlanini proprietà pubblica bene comune”, per discutere del futuro della struttura.

Da quel confronto ora devono uscire soluzioni concrete, come risposta importante alla crisi sanitaria emersa e soprattutto anche in vista della scelta ricaduta sull’immobile di costituire la sede dell’agenzia europea per la ricerca biomedica.

Oggi le associazioni e le forze sindacali sono tornate in piazza per chiedere alla regione di rispondere ai bisogni di salute e di servizi della collettività. Dobbiamo impegnarci per potenziare la rete sociosanitaria territoriale e rispondere finalmente alla cittadinanza.

Capogruppo lista civica Zingaretti e componente della commissione Sanità al consiglio regionale del Lazio

17 giugno, 2021