“Riapre la biblioteca comunale con più servizi e un nuovo sito web”

Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – Lunedì 21 giugno la riapertura della biblioteca comunale “Alessandro Pistella” con tanti nuovi servizi ed un nuovo sito con rinnovata veste grafica.

Da lunedì per gli utenti non sarà più necessario chiamare e prenotare un appuntamento per i prestiti: le porte della biblioteca riaprono, in sicurezza e nel rispetto delle normative anti-Covid 19.

Non solo: ad attendere il lettore tante novità in catalogo e nuovi servizi digitali, come ad esempio l’accesso alla piattaforma digitale MLOL, che mette a disposizione contenuti di vario tipo, tantissimi e-book e migliaia di quotidiani e periodici da tutto il mondo da poter leggere e consultare quotidianamente. Per gli amanti del cartaceo, invece, sono state rinnovate e ampliate le diverse sezioni. È possibile fruire di tutti questi servizi rinnovando semplicemente la tessera annuale, da oggi disponibile, a scelta dell’utente, nella sua forma base (per i prestiti) o avanzata (per accedere a tutti i servizi digitali).

E ancora, una sorpresa per i più piccoli: in questi mesi abbiamo acquistato tantissimi nuovi titoli dal catalogo Nati per Leggere, e grazie al prezioso supporto del gruppo Nati per Leggere Vetralla, è stata rinnovata la sezione bimbi 0-6. Riprenderanno poi questa estate le iniziative! In programma tanti eventi di promozione alla lettura e spettacoli teatrali con il ritorno del Teatro dei Piccoli, che vedrà, tra gli altri artisti, la partecipazione dell’immancabile Massimiliano Maiucchi, di Carla Taglietti e Valentina Turrini. In calendario anche iniziative per l’anno dantesco, in occasione dei settecento anni dalla morte del Sommo Poeta: presenteremo il libro di Daniele Aristarco “La Divina Commedia. Il primo passo nella selva oscura” e proporremo al pubblico delle performance narrative itineranti lungo i sentieri di Monte Fogliano a cura dell’associazione Comunità Narranti.

Invito quindi a visitare il nuovo sito della biblioteca, dove è possibile trovare le informazioni relative a servizi e progetti, all’indirizzo https://www.bibliotecavetralla.it/ .

Assessore alla Cultura del comune di Vetralla

