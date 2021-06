“Ho ricevuto un mix di vaccini, ma sul certificato c’è scritto che ho fatto entrambe le volte Pfizer”

Lettere - Lo sfogo di Arabella Ceccobelli

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ho deciso di scrivere quattro righe per spiegare che cosa mi è accaduto. L’argomento è il mix delle vaccinazioni, argomento del momento ma sto sentendo molte falsità a riguardo soprattutto della regione Lazio. Mi spiego meglio.

Sono una docente e pertanto ho dovuto fare come prima vaccinazione covid Astrazeneca. Non ci è stata data la possibilità di scegliere.

Ok, andava fatta, nonostante le paure e con tutte le incertezze dovute alle polemiche su questo vaccino, il 27 marzo ho avuto la prima dose. Devo essere sincera non ho avuto alcun sintomo particolare se non un po’ di debolezza.

Seconda somministrazione 13 giugno e, guarda un po’, viene tolto Astrazeneca per chi ha meno di 60 anni (ne ho 59), e si decide di mischiare i vaccini, quindi o Moderna o Pfizer.

Mi reco nell’hub firmo nuovamente il consenso per Pfizer e vado avanti.

Che cosa succede? Attendo di avere il certificato vaccinale nel mio fascicolo nel portale di Salute Lazio così da poter stare tranquilla. Ieri sera trovo finalmente il certificato, lo scarico e lo stampo. Sorpresa!

Scopro con stupore che la prima dose del vaccino risulta essere Pfizer. Controllo il tesserino che rilasciano negli hub come promemoria, e chiaramente c’è scritto Astrazeneca.

Il lotto riportato sul certificato corrisponde a quello del tesserino.

Invece il lotto della seconda dose è diverso (sono andata direttamente nell’hub e dopo controlli sembra che il lotto giusto sia quello del portale. Errore di chi ha scritto sul tesserino).

La cosa grave è la falsità del mio certificato. Stamani ho contestato telefonando al Urp Lazio ed attendo risposte e scuse.

So per certo che a molte persone a cui è stato somministrato questo mix è arrivato il certificato con 2 dosi di Pfizer. Mi sorge spontanea una domanda: errore o tutto calcolato?

Arabella Ceccobelli

