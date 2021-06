Nella Tuscia 210mila somministrazioni e 70mila vaccinati

Coronavirus - Il richiamo con Pfizer torna a 21 giorni, non più a 35...

Viterbo – Vaccini anti-Covid, per il richiamo con Pfizer la Regione Lazio cambia ancora. Se a maggio la seconda dose era stata spostata a 35 giorni, da lunedì si è tornati alle tre settimane. Aggiornamento anche per il calendario del farmaco Moderna, con il richiamo fissato dopo 28 giorni.

La “novità” riguarda le prenotazioni dal 14 giugno in poi e si è resa necessaria anche per rispettare le scadenze previste dal piano vaccinale e iniziare a programmare il piano per le terze dosi.

Per quanto riguarda l’andamento della campagna, l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio d’Amato ha annunciato il sold out degli slot per il Junior open day. Dopo quello dello scorso weekend, si replica anche sabato e domenica prossimi. Pure nella Tuscia, con altri 1200 vaccini pronti per i giovanissimi tra i 12 e i 16 anni. Le somministrazioni avverranno dalle 9 alle 18 nei consultori di Viterbo, Civita Castellana, Montefiascone, Ronciglione e questa volta anche in quello di Tarquinia.

Nella Tuscia il contatore delle somministrazioni ha intanto superato quota 210mila: poco meno di 3mila quelle fatte ieri. Sono invece 70mila i vaccinati, ossia coloro che hanno ricevuto anche il richiamo o direttamente il farmaco monodose Johnson & Johnson.

16 giugno, 2021