Ricompaiono le fioriere a via Marconi, giallo risolto

Viterbo – (g.f.) – Mistero delle fioriere a via Marconi, caso risolto. I grandi vasi stanno tornando al loro posto.

Per settimane, il giallo si era infittito, un po’ come il colore delle piante conservate al loro interno.

Lo scorso mese di novembre era stata Letizia Chiatti (Viterbo 2020) a chiedere quale direzione avessero preso e con l’aiuto di chi, dal momento che risultava abbastanza improbabile che si fossero spostate in autonomia.

Ma in consiglio comunale, l’assessora Laura Allegrini (Lavori pubblici) si era trovata a secco di risposte.

Ad aiutarla, ma solo in parte, il sindaco Giovanni Arena. Aveva parlato d’interventi di riparazione. Sarebbero dovute tornare al loro posto entro Natale, ma la parte di boulevard che le ospitava ne è rimasta sprovvista anche per Pasqua.

Fino all’altro giorno, quando sono cominciate a fare la loro ricomparsa. Eccoli i grandi vasi che ospitano gli alberelli. Parte di un intervento complessivo che l’amministrazione comunale sta portando a compimento, per un importo che si aggira sui 65mila euro.

Le fioriere erano arrugginite, ma andava rifatto anche l’impianto d’irrigazione, per i vasi ma anche per le aiuole. Come poi aveva avuto modo di precisare Allegrini, compreso nel prezzo ci sono pure la sistemazione del manto erboso, la potatura degli alberi e pure la sostituzione dei cigli ai marciapiedi.

Interventi che sono partiti, producendo la ricomparsa delle fioriere.

1 giugno, 2021