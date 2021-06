Rientro sul ring trionfale per Luca Podda

Sport - Pugilato - Messo ko alla prima ripresa Roman Delgado nella riunione di Cancun, in Messico

Sport – Pugilato – Luca Podda sul ring di Cancun

Cancun – Grande risultato nei Supermedi per Luca Podda.

Sabato 29 maggio il pugile tarquiniese, in trasferta Oltreoceano, ha battuto a Cancun, in Messico, Roman Delgado, pugile agile e veloce che sulla carta, anche per l’ambiente sfavorevole boxando fuori casa, avrebbe potuto essere un avversario ostico per l’ex campione italiano.

Nella realtà nulla di tutto questo. E nella serata promossa da “Boxeo sin fronteras”, organizzazione messicana di rilievo che ha posto il match come clou della serata, Luca Podda ha sfoderato una prestazione super: non ha neanche dato il tempo all’avversario di prendere le misure e lo ha messo ko direttamente al primo round con un gancio destro perfetto che non ha dato scampo a Delgado.

Grazie all’impegno e agli allenamenti continui a Miami dove ora vive e porta avanti la propria attività sportiva, Podda infatti ha ormai raggiunto un ottimo livello.

“Sono tranquillo – ha affermato a caldo nel post combattimento – e soddisfatto per aver vinto questo match in trasferta. Ora torno a Miami pronto a preparare e ad affrontare sfide che portino a prossimi titoli importanti. Farò vedere quello che sono ancora capace di fare”.

