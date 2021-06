“Rifiuti: ennesimo fallimento di Zingaretti, chiederò un consiglio straordinario”

Lazio - Lo dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia della regione Antonello Aurigemma

Roma – “Purtroppo, la questione rifiuti a Roma è decisamente preoccupante. Questo rappresenta l’ennesimo fallimento dell’amministrazione Zingaretti su tale tematica, che non si è dimostrata in grado di portare avanti una programmazione efficiente. Si continua a non decidere e ad effettuare scelte sbagliate.

Il piano regionale è debole e poco incisivo, e più che altro sembra un piano di trasporto di rifiuti, visto che in questi anni ci si è limitati a trasferire l’immondizia nei vari impianti di altre regioni, senza trovare soluzioni adeguate.

Ad essere penalizzati, come sempre, sono i romani, costretti a pagare una tariffa tra le più alte in Italia, e che hanno assistito in questi anni ad uno stucchevole scaricabarile tra la regione e il campidoglio. Con il risultato che la capitale resta in perenne emergenza.

Per questi motivi, chiederò un consiglio regionale straordinario, proprio perché il presidente Zingaretti deve assumersi le sue responsabilità e spiegarci come intende provare a risolvere una situazione, che dura da fin troppi anni e che sta peggiorando ulteriormente”.

25 giugno, 2021