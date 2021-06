Rimane incastrato sotto al trattore, grave uomo

Gradoli - Intervento di vigili del fuoco, carabinieri e 118

Gradoli РUomo incastrato sotto al trattore, è grave.

Vigili del fuoco, 118 e carabinieri

E’ successo in tarda mattinata nelle campagne di Gradoli. Un uomo si stava occupando di un terreno di sua propriet√† con un trattore quando, per cause in corso di accertamento, √® rimasto incastrato sotto al mezzo.

Subito lanciato l’allarme ai soccorsi. I sanitari del 118 lo hanno trasportato in ospedale in codice rosso ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri per tutte le verifiche del caso, e i vigili del fuoco per liberare l’uomo dal trattore.

3 giugno, 2021