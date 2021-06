Rinviata a data da destinarsi la presentazione del nuovo M5s

Roma - Le ragioni dello slittamento sarebbero dovute a una diversa valutazione Grillo e Conte, futuro leader pentastellato

Condividi la notizia:











Giuseppe Conte

Roma – Rinviataa data da destinarsi la presentazione del nuovo M5s.

Slitta la conferenza di presentazione in cui sarà annunciato il nuovo statuto del Movimento 5 stelle. L’evento, previsto inizialmente per giovedì, è stato rinviato. Ancora non è ancora stata fissata una nuova data. Alla presentazione seguirà una votazione online degli iscritti.

Stando a quanto riferito dall’Ansa, le ragioni del rinvio potrebbero essere dovute a una diversa valutazione tra Beppe Grillo, fondatore del movimento, e Giuseppe Conte, futuro leader pentastellato.

Come riporta l’Adnkronos, le distanze tra Conte e Grillo sarebbero più ampie rispetto a qualche settimana fa.

Condividi la notizia:











21 giugno, 2021