“Rispetto nella scienza non solo quando ci sono emergenze drammatiche”

Milano - Il presidente della repubblica Sergio Mattarella all’inaugurazione del nuovo campus di architettura del Politecnico, ideato da Renzo Piano

Milano – Inaugurato a Milano il nuovo campus di architettura del Politecnico, ideato da Renzo Piano. Presente anche il presidente della repubblica Sergio Mattarella.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Milano, Giuseppe Sala e del presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, hanno preso la parola il rettore del politecnico Ferruccio Resta, il presidente del consiglio degli studenti Alessio Rocca, il senatore architetto Renzo Piano, il ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa.

Sergio Mattarella e Renzo Piano

Bisogna “dedicarsi con grande attenzione e incentivare con la massima solerzia la ricerca scientifica: il rispetto per la scienza che ci ha richiamato con forza la pandemia e la necessità di contrastarla sono un elemento indispensabile da preservare non solo quando ci sono emergenze drammatiche ma costantemente nella vita del nostro paese” ha detto il presidente Sergio Mattarella.

“Il nostro paese attraversa un momento di nuovo inizio, non di ritorno alle condizioni precedenti alle pandemia ma di un inizio su condizioni diverse, nuove, più adeguate alla realtà che ci si presenta e si presenterà in futuro”. Con queste parole il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha descritto il momento dell’Italia. Il capo dello Stato ha sottolineato, citando il contributo del presidente del consiglio degli studenti Alessio Rocca intervenuto poco prima, che “l’università, l’istruzione, la cultura sono la strada per il percorso di benessere del mondo”. Secondo Mattarella, “le sfide che si devono affrontare a livello globale” sono “sempre più comuni in egual misura a tutti i paesi del mondo, qualunque sia la loro collocazione geografica ed economica”.

Questo nuovo campus del Politecnico “sottolinea la proiezione verso il futuro in sintonia con il momento che il nostro paese sta attraversando, un momento di nuovo inizio, non di ritorno alle condizioni precedenti alla pandemia, ma di un inizio su condizioni diverse e nuove, adeguate alla realtà che ci si presenterà in futuro” ha concluso Mattarella.

Sergio Mattarella, Attilio Fontana e Giuseppe Sala

22 giugno, 2021