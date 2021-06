Ristoranti, l’ipotesi sulle nuove regole: in quattro a tavola solo al chiuso

Coronavirus - Oggi si decide sulle zone bianche con una riunione tecnica chiesta dai governatori delle regioni

Roma – All’aperto tavolate senza limiti di persone, al chiuso massimo in quattro: potrebbe essere questo il compromesso all’interno del governo per superare lo scontro, che vede in prima linea anche i governatori, su quante persone possano mangiare insieme in bar e ristoranti in zona bianca. Oggi si deciderà con una riunione tecnica.

Il dibattito si è acceso lo scorso 31 maggio, con il passaggio di tre regioni in zona bianca: la prima interpretazione delle nuove norme in vigore per la lotta al Covid-19, prevedeva che in zona bianca non ci fosse più l’obbligo di stare allo stesso tavolo massimo in quattro persone. Domenica il ministero della Salute ha però chiarito con una nota che il limite è previsto dalla normativa in vigore e dunque rimane questa regola in tutte le fasce di colore e in tutti i locali all’aperto e al chiuso. Una posizione contrastata dalla ministra degli Affari Regionali Mariastella Gelmini che parla di “interpretazione errata” e dalle regioni.

E sono stati proprio i governatori a inviare al governo la richiesta di un tavolo tecnico per sciogliere il nodo sul numero di commensali, “al fine di evitare confusione ed incertezza negli operatori” e per “condividere gli eventuali chiarimenti applicativi in via preventiva, fermo restando che nel merito della questione posta, le regioni e le province autonome ritengono che le indicazioni non siano applicabili, in particolare, alle zone bianche”.

