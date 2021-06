Ristoranti, tavoli da 8 persone al chiuso e nessun limite all’aperto

Coronavirus - La proposta delle regioni per i locali in zona bianca - Governo pronto al via libera

Roma – Tavoli da 8 persone al chiuso e nessun limite di commensali all’aperto. È la proposta delle regioni al termine della riunione tecnica che si è svolta per trovare regole comuni per bar e ristoranti nelle zone bianche. Il governo, stando a quanto riferisce il Corriere della Sera, sarebbe pronto a dare il via libera.

Secondo l’accordo, nelle aree in fascia bianca, si potrà mangiare allo stesso tavolo al chiuso in 8 persone. Questo limite potrà essere superato se si tratta di due nuclei famigliari. Ad esempio una famiglia con due figli e una con tre figli, dunque 9 persone, possono stare insieme. Attualmente, invece, bisogna stare seduti a tavoli separati.

Il limite di quattro persone, anche all’aperto, dovrebbe rimanere in zona gialla. Anche se il presidente della conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, avrebbe “rilanciato sull’opportunità di valutare l’abolizione di limiti all’aperto anche per le zone gialle impegnandosi a coinvolgere il tavolo tecnico nazionale”.

3 giugno, 2021